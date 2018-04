Samlet ledelse kan skabe sammenhæng

Her er et forslag til sundhedsministeren og innovationsministeren til at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet: Etablér sundhedsklynger organiseret med afsæt i (akut)hospitalerne, og ledet af en praktiserende læge, en stærk hjemmesygeplejerske og en person fra hospitalsledelsen. Klyngeledelsen refererer til regionen og har stor indflydelse på klyngens hospital.