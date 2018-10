Det ville have klædt socialdemokraterne, hvis de havde holdt sig til de to gode forslag i udspillet om at droppe seksårsfristen og øge antallet af hoveduddannelsesforløb i almen praksis.

Det er helt uholdbart og uigennemtænkt, når Socialdemokratiet i sit nye sundhedsudspil vil dreje armen rundt på unge læger og tvinge dem til at arbejde et halvt år i almen praksis efter deres KBU-forløb. Den form for tvang, som Socialdemokratiet vil indføre, er en utænkelig tilgang alle andre steder på arbejdsmarkedet, og det burde den også være, når det gælder læger.

Vi mangler rigtig mange praktiserende læger – og andre speciallæger – i Danmark, og det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Men tvang løser ingen problemer. Det bidrager tværtimod til at sætte almen praksis i et helt forkert lys. Unge læger skal vælge at blive praktiserende læger, fordi det er et spændende speciale. Ikke fordi de bliver tvunget til det. Og så er det jo netop speciallæger, der mangler – ikke uerfarne læger, der har behov for supervision og at bruge tiden på at blive speciallæger. Der er også brug for stabilitet og kontinuitet i almen praksis – ikke læger, der efter et halvt år er væk igen.

Hvis forslaget om tvang bliver til virkelighed, er der en stor risiko for, at færre unge vil være motiveret til at uddanne sig til praktiserende læger. Skal man rekruttere læger til almen praksis, så skal der helt andre initiativer til end tvang. Faglige fællesskaber, gode efteruddannelsesmuligheder, mulighed for deltids- eller kombinationsstillinger, gode børneinstitutioner, jobs til ægtefælle og attraktive fritidsmuligheder er vejen frem.

Det ville have klædt socialdemokraterne, hvis de havde holdt sig til de to gode forslag i udspillet om at droppe seksårsfristen og øge antallet af hoveduddannelsesforløb i almen praksis. Det er nemlig to forslag, som kan være med til at få uddannet flere praktiserende læger og dermed sikre, at alle danskere – uanset hvor de bor – også fremover får adgang til en praktiserende læge.