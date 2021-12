Radikale Venstre: Lad os få udenlandske læger i gang på danske hospitaler

Det er godt, at der er sat penge af på næste års finanslov til at reducere sagsbehandlingstiden for udenlandske læger, for det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man i Danmark både har patienter og læger på venteliste, skriver Andreas Steenberg (R).