Psykiatriordførere ser frem til at diskutere langsigtet plan for psykiatrien

10-årsplanen for psykiatrien må ikke blive endnu en politisk plan uden effekt, mener tre psykiatriordførere. De ønsker en plan med konkrete målsætninger, og her er Sundhedsstyrelsens faglige oplæg et godt udgangspunkt for de kommende politiske drøftelser.