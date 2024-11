Med en sundhedsreform, der er lige på trapperne, bliver det snart afgjort, om den omdiskuterede sammenlægning af psykiatri og somatik bliver en realitet. Spurgte man Nina Tejs Jørring, forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, 24 oktober, mente hun i et LinkedIn-opslag, at en sammenlægning ville være ‘kontraproduktiv’. En uge efter skrev hun i et nyt opslag, at hun efter et møde med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) troede på, at man kunne opnå en ‘ligeværdig sammenlægning’. Spørger man hende...