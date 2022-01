Mens vi venter på en psykiatriplan: »Det er et spændende felt at være i, både nu og i de kommende år«

I årevis har psykiatrien været underprioriteret, men med udsigt til en 10-årsplan håber mange, at det nu er fortid. Den 33-årige læge Jesper Nørgaard Kjær er en af dem, der skal få psykiatrien til at fungere, både nu og her og i det langsigtede løft, som planen lægger op til. I en ny serie følger Dagens Medicin ham i hans hverdag i psykiatrien.