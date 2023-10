Det giver formentlig mening at screene patienter med svær KOL for lungekræft

Ny forskning fra Region Syddanmark viser, at omkring hver 20. patient fulgt i lungeambulatoriet med KOL ender med også at få stillet en diagnose med lungekræft. Disse patienter har ofte moderat til svær KOL, og det giver formentlig mening at screene alle vores patienter med svær KOL for lungekræft for at opdage kræftsygdommen tidligt i sygdomsudviklingen, siger forsker.