En stor del af patienter med svær KOL ender med at udvikle lungekræft. Derfor kan det formentlig betale sig at screene alle patienter, som følges med KOL i lungeambulatorierne, for lungekræft, så sygdommen kan opdages så tidligt som muligt i sygdomsforløbet hos denne store gruppe danskere. Det er konklusionen i et nyt dansk studie, der netop er løftet sløret for på den årlige kongres for European Society for Clinical Oncology (ESMO). I studiet har forskere gennemgået data på 12.000 personer...