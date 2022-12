Nyt dansk studie blåstempler behandling med cannabisbaseret medicin

Er vores sundhedssystem bygget til mænd?

Hvis vi skal have mændene til at gå oftere til lægen, og hvis vi skal have mændene til at have større egenomsorg i forhold til diabetes og andre kroniske sygdomme, så bliver vi nødt til at kigge på, hvordan vores tilbud om forebyggelse og behandling er skruet sammen, skriver programchef Peter Bindslev Iversen fra Steno Diabetes Center Sjælland.