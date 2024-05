Duplik fra Gitte Handberg: Jeg sukker dybt over, at kroniske smertepatienter foregøgles et quick fix til smertefrihed

Det er useriøst, når Cryo Center Copenhagen lover patienter, at ligegyldigt om det drejer sig om smerter efter et traume, en operation eller kroniske smerter på baggrund af for eksempel gigtlidelser, så kan cryoterapi hjælpe, skriver Gitte Handberg, overlæge på Smerteklinikken på Bispebjerg Hospital.