Ud af 33 forslag til etablering af nye kliniske kvalitetsdatabaser har bestyrelsen i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) nu besluttet at udvælge de to sygdomsområder, parkinson og bipolar lidelse til etablering af to nye kliniske kvalitetsdatabaser. »Parkinson er en alvorlig neurologisk lidelse som desværre rammer flere – især ældre. Bipolar lidelse er en alvorlig sindslidelse, som over 1.000 danskere diagnosticeres med hvert år. Vi har i prioriteringen lagt vægt på, at der er bred faglig opbakning bag databasen, og at sygdomsområdet...