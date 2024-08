Der sker rigtig meget inden for forskning i nye lægemidler til behandling af Alzheimers. Det betyder, at nye lægemidler snart kan være på vej til patienter. Ofte vil medicinsk behandling af Alzheimers dog kræve, at man kan diagnosticere sygdommen tidligt, og her kan tidligere medicinforbrug være en indikator. Det viser i hvert fald et nyt dansk studie, hvor forskerne har fundet, at et højt forbrug af især antidepressiv medicin og antipsykotika ofte går forud for en diagnose med tidligt indsættende...