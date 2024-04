Får hjernen kappet forsyningen af ilt i blot et kort øjeblik, mister vi bevidstheden. Står det på i et par minutter, mister vi meget mere end det. Hjernen har brug for ilt. Selvom det er velkendt, hvor vigtigt ilt er for hjernen, har forskere indtil nu haft meget ringe muligheder for at måle det. Det bliver der dog gjort noget ved med udviklingen af en helt ny metode til at måle ilt i hjernen. Metoden består af proteiner fra ildfluer...