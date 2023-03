Undervisningsprojektet ‘Tidlig Psykiatri’ skal få flere medicinstuderende på Københavns Universitet til at vælge specialet. »Vi vil gerne vække en tidlig interesse for psykiatri blandt de medicinstuderende og på lang sigt forhåbentlig øge rekrutteringen til specialet,« siger læge og projektleder Sara Andersen fra Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland i en pressemeddelelse fra Lundbeckfonden. Fonden har bevilliget 1,6 millioner kr. til projektet. Flere undersøgelser har peget på, at en tidlig interesse for psykiatri hos medicinstuderende har stor betydning for, om studerende senere vælger...