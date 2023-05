Karriereskift: Børnelæge skal lede akutafdelingen i Horsens

Efter sommeren skal speciallæge i pædiatri Klaus Birkelund Johansen stå i spidsen for Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens. Det er et valg, der både for hospitalsledelsen og den nye cheflæge handler om at fokusere på de ledelsesmæssige kompetencer frem for det lægefaglige speciale. For den kommende cheflæge er der fokus på samarbejde i løsningen af en kompleks opgave.