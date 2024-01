Det er helt efter planen og efter aftale med familien, at Martin Lund i en alder af knap 67 år går på pension fra jobbet som direktør for Region Hovedstadens Psykiatri. Nu skal der være plads til nye projekter og til at arbejde en del mindre end som direktør, siger han. Det var til gengæld lidt af et tilfælde, at han overhovedet havnede i sundhedsvæsenet og endte med at have en 35-årig karriere dér. Da først han fik foden indenfor,...