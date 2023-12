Bestyrelsen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) besluttede på sit møde i sidste uge at lukke fem kliniske kvalitetsdatabaser. Det drejer sig om Dansk HIV Database, Dansk Pacemaker og ICD Register, Landsdækkende Kvalitetsdatabase for personer med rygmarvsskade, Organdonationsdatabasen samt Rarebase – Database for sjældne sygdomme. Samtidig besluttede RKKPs bestyrelse at udskyde beslutning om ophør af Dansk Testis Cancer Database. Baggrunden er, at bestyrelsen ønsker en afklaring af, om det i RKKP er muligt at udvikle en tilpasset databasemodel med et mindre...