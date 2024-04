Ny biomarkør for Parkinsons giver håb om tidligere diagnose

Forskere fra blandt andet Danmark har identificeret en ny biomarkør for Parkinsons. Biomarkøren kan måles i en urinprøve og være med til at afgøre, om personer med arvelig risiko har begyndende sygdom. Det er nyt og stort, at vi her har en potentiel pålidelig biomarkør, der er let tilgængelig, siger forsker.