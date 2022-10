Forskere føler sig fejlciteret i RADS-vejledning

En ny vejledning for behandling af ADHD peger fortsat på Ritalin som førstevalg til børn, selvom et Cochrane-review sidste efterår vurderede, at evidensen for dette valg var af meget lav kvalitet. Forskerne bag reviewet føler sig fejlciteret af fagudvalget.