Kan introduktionen af ny teknologi og brug af kunstig intelligens bruges til at tackle de problemer, som en voksende ældrebefolkning, stigende sundhedsudgifter og mangel på sundhedspersonale udgør for patientsikkerheden i mange lande? Det var et emnerne på dagsordenen på konferencen ‘International Forum on Quality and Safety in Healthcare’, der i denne uge afholdes i Bella Centret i København. Her er godt 3.000 deltagere fra 50 lande samlet for at diskutere kvalitet og sikkerhed i sundhedsvæsenet. Mangel på kvalificeret arbejdskraft i...