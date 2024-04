LeapingNow er et nyt AI-værktøj til ledere, der mangler input til konkrete problemstillinger i deres hverdag. Værktøjet bygget på konsulentvirksomheden Talentinsights 20 års erfaring med organisations-, medarbejder- og talentudvikling og ledelseskonsulent Karen Christina Spuurs viden om ledelse på tværs af generationer og erfaringer. »Vi har en masse viden, som vi gerne vil have ud og leve på en anden måde end bare ved at afholde kurser. Det her AI-værktøj gør det mere tilgængeligt og giver mulighed for, at den enkelte...