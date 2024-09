»Jeg blev trist over at høre lovforslaget om at nedlægge UTH-systemet og Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Det har været mit hjertebarn i ni år, og vi risikerer at skade både patienter og sundhedspersoner, hvis vi afskaffer det.« Sådan siger Lena Graversen, tidligere enhedschef for Kontoret for Vidensformidling og Læring i Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor hun gennem ni år havde ansvaret for UTH-systemet og Dansk Patientsikkerhedsdatabase. I januar 2023 blev hun ud af det blå sammen med tre kolleger fra sin enhed afskediget...