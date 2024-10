Det skabte ramaskrig blandt flere sundhedsaktører, da regeringen for nylig foreslog at afskaffe Dansk Patientsikkerhedsdatabase og rapporteringspligten for utilsigtede hændelser (UTH). Og nu tyder meget på, at kritikken er nået ind i på Christiansborg. For i en ny aftale mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner står UTH-ordningen til at overleve. Det oplyser ministeriet onsdag i en pressemeddelelse. I pressemeddelelsen fremgår det, at Danske Regioner fra 1. maj 2025 overtager administrationen af databasen for utilsigtede hændelser, som hidtil er blevet...