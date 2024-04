Sjællands Universitetshospital (SUH) er godt i gang med de nye byggerier. Region Sjælland bygger som bekendt et nyt universitetshospital i Køge, som bliver regionens hovedhospital og fremtidens SUH. For at styrke Fremtidens SUH (FSUH) har sygehusledelsen på SUH besluttet, at der skal være et selvstændigt programsekretariat og samtidig valgt at ansætte en programdirektør. Ricco Dyhr, sygehusdirektør ved SUH, har på LinkedIn meddelt, at Gitte Fangel er den nye programdirektør for FSUH. Hun får dermed ansvaret for den overordnede programledelse og...