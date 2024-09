Sundhedsdata giver muligheder som aldrig før. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi udnytter dem

Mens de digitale muligheder for at overvåge sit helbred eksploderer, vokser behovet for evidens og overblik. Der er brug for hurtigt og effektivt at forstå, hvordan vi sikrer, at de mange sundhedsdata giver værdi for både borgere og sundhedsvæsenet, mener Jens Søndergaard, leder af Forskningsenheden for Almen Praksis på SDU.