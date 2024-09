Patienter kan skrive direkte til sundhedspersonalet på den afdeling, hvor de er tilknyttet via Min Sundhedsplatform. Det har de kunnet siden 2019, og det er en mulighed, som mange patienter i Østdanmark må siges at have taget til sig. År efter år er antallet af skriftlige beskeder steget støt, og alene i 2023 modtog sundhedspersonalet i Region Sjælland og Region Hovedstaden over 350.000 beskeder via sundhedsplatformen. »Sammenligner vi med tidligere år, hvor det ikke var muligt for patienterne at skrive...