Skadestuen på Aalborg Universitetshospital burger kunstig intelligens til at vurdere knoglebrud på røntgenbilleder. Det har ført til et markant fald i ventetiden og klage- og erstatningssager. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. »I Aalborg har teknologien bidraget til at reducere vores ventetid i Skadestuen med ca. 1 time og har hjulpet til at effektivisere vores patientflow,« siger Christian Pedersen, der er cheflæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Jeg er ikke i tvivl om, at det er en klar...