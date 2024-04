Ny karkirurgisk afdeling skal styrke forebyggelsen i Region Sjælland

Et løft til behandlingen for patienter i risiko for benamputation, og en styrkelse af samarbejdet med primærsektoren om patientforløbene, er blandt de definerede opgaver for den nyetablerede karkirurgiske afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, der blev indviet onsdag.