»Vi er meget glade for, at det ser ud til, at lovgivningen om sanktionsfri rapportering bevares. Det er en god nyhed, og vi er meget tilfredse med, at ministeren har lyttet til os,« siger Inge Kristensen. Som direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed har Inge Kristensen i ugevis arbejdet intensivt for at få regeringen til at ændre beslutningen om at afskaffe Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) og sundhedspersonalets indberetningspligt for utilsigtede hændelser (UTH). Onsdag bar det hårde arbejde tilsyneladende frugt, da Sundhedsministeriet...