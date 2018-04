Medicinrådet har udsendt en anbefaling af lægemidlet Kisqali (ribociclib) til behandling af brystkræft. Anbefalingen gælder for brug af Kisqali i kombination med aromatasehæmmer som mulig standardbehandling til postmenopausale kvinder med HR+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft. Den er baseret på et rimeligt forhold mellem Kisqalis kliniske merværdi og omkostninger i forhold til Ibrance (palbociclib). Medicinrådet anbefaler, at regionerne vælger det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Det er første gang Medicinrådet har udarbejdet en anbefaling i den kortere syv-ugers proces, som Medicinrådet indførte i oktober 2017, hvor lægemidler uden klinisk merværdi vurderes på syv uger frem for sædvanligvis 12 uger. Anbefalingen er udarbejdet på seks uger og seks dage. Lægemidler kan vurderes i denne kortere proces, hvis ansøgeren tilkendegiver, at et lægemiddel ikke har klinisk merværdi i forhold til eksisterende behandling.

Besparelse på 100.000 kr. per patient

Regionernes medicinindkøbsselskab Amgros har i forbindelse med anbefalingen lavet en sundhedsøkonomisk analyse. Den viser, at behandling med Kisqali er forbundet med færre omkostninger end behandling med Ibrance, hvis der tages højde for den dosisjustering, som foretages i dansk klinisk praksis. Uden dosisjustering har de to midler et sammenligneligt omkostningsniveau.

I analysen har Amgros beregnet de gennemsnitlige meromkostninger per patient ved brug af Kisqali i kombination med letrozol, sammenlignet med Ibrance i kombination med letrozol. Baseret på apoteksindkøbspriser, og med udgangspunkt i de førnævnte dosisjusteringer, vil Kisqali over en tidshorisont på 32 måneder give en gennemsnitlig besparelse på ca. 100.000 kr. per patient, sammenlignet med et tilsvarende behandlingsforløb med Ibrance.

Amgros vurderer, at budgetkonsekvenserne for regionerne per år ved anbefaling af Kisqali som standardbehandling, vil være en besparelse på ca. ti mio. kr. efter fem år.

Kisqali fra Novartis og Ibrance fra Pfizer hører til den gruppe kræftlægemidler, som kaldes CDK4/6-hæmmere. I førstelinjebehandling tilbydes postmenopausale kvinder med nydiagnosticeret lokalt fremskreden eller metastaserende HR+/HER2- brystkræft endokrin behandling i form af en aromatasehæmmer eller fulvestrant, evt. i kombination med en CDK4/6-hæmmer.

Af Medicinrådets anbefaling fremgår, at omkring 80 pct. af patienterne er kandidater til at få aromatasehæmmeren letrozol i kombination med en CDK4/6-hæmmer. Det vil i praksis betyde, at 250-300 patienter årligt vil være kandidater til behandling med en CDK4/6-hæmmer.