Danske Regioner har anmodet Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) om at udarbejde en fælles regional retningslinje for, hvordan biomarkøren PD-L1 kan bruges til at identificere relevante patienter til behandling med immunterapi. Det var på dagsordenen på Medicinrådets seneste møde.

Anmodningen kommer på baggrund af en opfordring fra Medicinrådet, der i forbindelse med vurderingerne af diverse immunterapier til kræftbehandling er blevet opmærksom på, at der i Danmark ikke er enighed om, hvilke målemetoder der anvendes til identifikation af relevante patienter ud fra biomarkøren PD-L1.

»Det vanskeliggør Medicinrådets arbejde med at sammenligne lægemidler i forbindelse med vurderinger af nye lægemidler/nye indikationer og udarbejdelse af behandlingsvejledninger,« skrev rådet i et brev til Danske Regioner tilbage i februar.

Medicinrådet opfordrede derfor Danske Regioner til at nedsætte en tværregional arbejdsgruppe, som kan udarbejde en fælles regional retningslinje.

National enighed giver god mening

Sagen er blevet drøftet af regionernes sundhedsdirektører, som har besluttet at nedsætte en tværregional arbejdsgruppe under DCCC, som kan udarbejde den omtalte retningslinje.

DCCC er positiv over for Medicinrådets opfordring om at udarbejde en fælles regional retningslinje for, hvordan biomarkøren PD-L1 kan bruges til at identificere relevante patienter til behandling med immunterapi.

»DCCC påtager sig gerne denne opgave, da det giver rigtig god mening at sikre national enighed om, hvordan vi forfiner diagnostikken inden for immunterapi. Herved kan vi bidrage til, at de kræftpatienter, der kan have gavn af denne form for immunterapi, får tilbuddet,« siger Anne Bukh, formand for styregruppen i DCCC og koncerndirektør for sundhed i Region Nordjylland.

Fire patologer og to kræftlæger

Anne Bukh forklarer, at efter planen går arbejdsgruppen i gang efter sommerferien, på et tidspunkt i august. Derudover siger formanden, at arbejdsgruppen kommer til at bestå af omkring syv personer.

»Vi går efter fire patologer fra landets universitetshospitaler og en eller to kræftlæger, som kender til behandlingen af immunterapi, så vi sikrer en stærk faglighed. Og så skal vi have en formand, så vi ender på omkring syv personer,« siger Anne Bukh og fortsætter:

»På nuværende tidspunkt er vi i gang med at skrive et kommissorium for arbejdsgruppen og glæder os til at komme i gang med arbejdet.«

Undergrupper af patienter

Godkendelser af immunterapeutiske lægemidler fra det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) omfatter i lighed med anbefalinger fra Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) ofte kun undergrupper af patienter. Disse undergrupper er typisk udvalgt ud fra, om de i større eller mindre grad udtrykker biomarkøren PD-L1, hvilket giver mulighed for at identificere de patientgrupper, der har størst effekt af behandling med de immunterapeutiske lægemidler.

For at kræftlæger kan ordinere immunterapi i overensstemmelse med godkendelser og anbefalinger, er det derfor nødvendigt, at de patologiske afdelinger sætter tal på PD-L1-udtrykket hos de relevante patienter.

Dette arbejde bliver ifølge Medicinrådet vanskeliggjort af, at udviklingen og godkendelsen af et immunterapeutisk lægemiddel er typisk tæt knyttet til en bestemt målemetode, og at resultater fra metoder ikke nødvendigvis giver det samme resultat.