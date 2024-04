Det er skuffende, at Medicinrådet endnu ikke har godkendt lægemidlet Enhertu til metastaserende brystkræft. Det siger overlæge og leder af Den Onkologiske Kliniske Forskningsenhed på Rigshospitalet, Ann Søegaard Knoop, efter at rådet den 20. marts udskød at træffe en beslutning om, hvorvidt medicinen Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd, Enhertu) skal godkendes som standardbehandling for kvinder med HER2-lav-brystkræft. Beslutningen blev udskudt, selv om medicinen har vist sig at kunne forlænge patienters levetid betydeligt, fordi rådet mener, at prisen er for høj. Man har...