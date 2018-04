Medicinrådet har på sit seneste møde anbefalet lægemidlet Tecentriq (atezolizumab) fra Roche som mulig standardbehandling til kræft i blære og urinveje. Tecentriq anbefales som 1. linjebehandling til patienter i performancestatus 0-2, som ikke er kandidater til cisplatinbaseret kemoterapi, og som 2. linjebehandling til patienter i performancestatus 0-1 med sygdomsprogression efter platinbaseret kemoterapi.

Anbefalingen fra Medicinrådet er ledsaget af et baggrundsnotat fra regionernes medicinindkøbsselskab Amgros. Her fremgår det, at ca. 200 nye patienter årligt ventes at være kandidater til behandling af den ansøgte indikation i 1. linje, og ca. 80-100 i 2. linje i Danmark.

Rimelige meromkomster

Af baggrundsnotatet fremgår også, at Amgros har indgået en aftale med Roche om indkøb af Tecentriq til en aftalepris, som er lavere end apoteksindkøbsprisen. Omkostningerne ved at anvende Tecentriq til 1. og 2. linjebehandling vil efter Amgros’ vurdering være henholdsvis ca. 27,6 og 6,9 mio. kr. det første år. Men med den nuværende aftalepris på Tecentriq vurderer Amgros, at meromkostningerne for Tecentriq er rimelige sammenlignet med den kliniske merværdi, som lægemidlet tilbyder.

Sammenlignes Tecentriq med andre lignende behandlinger (PD-1 hæmmere), som aktuelt er på markedet, er Tecentriq på nuværende tidspunkt den dyreste behandling. Indtil den fælles regionale behandlingsvejledning er udarbejdet, anbefaler Medicinrådet, at regionerne – under hensyntagen til de godkendte indikationer og de undersøgte patientpopulationer – vælger det lægemiddel, som er forbundet med de laveste omkostninger.

Kræft i blære og urinveje forekommer hos ca. 1.000 danskere om året, og er hyppigst hos ældre mænd. Ca. halvdelen af disse patienter får metastaser til andre organer. De fleste patienter tilbydes platinbaseret kemoterapi, og de patienter, som ikke har effekt af denne behandling, bliver oftest tilbudt behandling med vinflunin. Trods behandling med f.eks. vinflunin er gennemsnitslevetiden under et år. Dertil kommer, at ikke alle patienter tåler behandling med vinflunin, som er forbundet med mange alvorlige bivirkninger.