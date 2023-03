Radiologer: Vi mangler ressourcer til et nationalt screeningsprogram for lungekræft

Intentionerne bag ønsket om et nationalt screeningsprogram for lungecancer er gode, men stort set umulige at opfylde. Det siger formanden for radiologerne, der påpeger, at det bliver svært at finde radiologer med overskydende tid til at tolke og beskrive 100.000-150.000 ekstra CT-scanninger om året.