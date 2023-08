På sit første møde efter sommerferien er Medicinrådet kommet med fire nye anbefalinger og en lægemiddelrekommandation. Den amerikanske virksomhed MSD har fået en anbefaling fra rådet til at anvende lægemidlet Keytruda til at behandle uhelbredelig livmoderhalskræft. Rådet anbefaler, at Keytruda bliver brugt i kombination med kemoterapi (med eller uden indholdsstoffet bevacizumab). Virksomheden Vifor Pharma Nordiska AB har derimod ikke fået anbefalet sit lægemiddel Tavneos. Rådet afviste at anbefale Tavneos som en tillægsbehandling til rituximab eller cyclophosphamid til at behandle blandt...