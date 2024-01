Der er den seneste tid kommet på fokus på bivirkningerne ved behandlingen CAR-T, som er en genterapi til at behandle sygdomme som bestemte typer leukæmi og lymfekræft. Vi har anbefalet CAR-T-behandlinger både til børn og voksne i Danmark. Så det er en smule bekymrende, at der skal samles data på det Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet Den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed, FDA, har besluttet, at der skal være en advarsel på flere CAR-T-behandlinger om risikoen for at udvikle ny,...