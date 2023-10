Prisen på lægemidlet Tukysa, som bruges til at behandle brystkræft, er steget. Derfor har Medicinrådet besluttet at ændre sin anbefaling, og Tukysa er nu ikke længere anbefalet som standardbehandling. Det besluttede Medicinrådet på sit rådsmøde 25. oktober. »Prisen på tucatinib (Tukysa, red.) er steget så meget, at vi nu ikke længere kan anbefale behandlingen. Vi er ærgerlige over den konsekvens, prisstigningen har for patienterne.« »Vi håber, at lægemiddelvirksomhederne vender tilbage og giver os den oprindelige pris, så behandlingen igen kan...