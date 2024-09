En behandling med det aktive stof lenalidomid, som behandler knoglemarvskræft, virker ikke så godt som forventet. Det viser et nyt såkaldt real world-studie. Medicinrådet har derfor blandt andet på baggrund af de resultater besluttet at revurdere sin anbefaling, som kom i efteråret 2019. Jørgen Schøler Kristensen, som er forperson for Medicinrådet, er overrasket over, at studiet viser ‘så ringe en effekt’. »De studier, vi blev præsenteret for dengang, viste en progressionsfri overlevelse – altså en udskydelse af sygdomstilbagefald – på...