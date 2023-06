Medicinrådet skal stramme mødeledelsen: »Vi har måske givet for god plads til dialog«

Diskussionslysten skal måske tøjles i Medicinrådet, hvor et af Danske Regioners ni tiltag for nedbringelse af sagsbehandlingstiden handler om strammere mødeledelse. I et interview med Dagens Medicin afviser Steen Werner Hansen ikke, at de faglige diskussioner somme tider bliver længere end, hvad godt er.