En nyrelæge, Brystkræftforeningen og Kræftens Bekæmpelse retter nu hård kritik mod Medicinrådet for at begrænse adgangen til ny kræftmedicin på bekostning af patienterne. Dagens Medicin kan i dag fortælle, at Medicinrådet over de seneste 3 år har afvist 21 ud af 40 nye kræftlægemidler, som Danmark er blevet tilbudt, og som i flere tilfælde er blevet godkendt i enten England, Frankrig eller Tyskland – eller alle tre lande. Afvisninger koster menneskeliv, mener en læge, mens Kræftens Bekæmpelse peger på, at...