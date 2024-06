I weekenden indgik regeringen og Danske Regioner en ny økonomiaftale, som sikrer regionerne 2,1 mia. kr. mere til sundhed næste år. Regionerne bliver samtidig tilført 600 mio. kroner ekstra i år på grund af de store stigninger i udgifter til medicin. I aftalen er der også fokuseret på redskaber, som skal hjælpe med at styre de høje medicinudgifter. Fremover skal Medicinrådet eksempelvis stå for at vejlede alment praktiserende læger om udskrivning af tilskudsmedicin. Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet, byder den...