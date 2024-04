Mens Medicinrådet møder hård kritik for at afvise nye kræftlægemidler til brug på danske hospitaler, slår sundhedsminister Sophie Løhde (V) nu fast, at rådet ikke skal være for restriktivt i sine vurderinger. »Det er helt afgørende, at vi i Danmark kan tilbyde alvorligt syge kræftpatienter en behandling på samme høje kvalitet som i udlandet,« lyder det i en mail fra ministeren. Udtalelsen kommer, efter at en kortlægning for Dagens Medicin dokumenterer, at rådet har afvist at anbefale lige over halvdelen...