QALY-sager presser Medicinrådet i bund: Alarmerede Danske Regioner allerede tilbage i sommer

I et opsigtsvækkende brev stilet til direktøren for Danske Regioner skrev Medicinrådets formænd allerede sidste sommer, at 16 uger til sagsbehandling af QALY-sager var urealistisk. Danske Regioner har endnu ikke taget stilling, og i dag er Medicinrådet plaget af massive tidsoverskridelser på QALY-sager.