Efter sit rådsmøde nummer 100 er Medicinrådet klar med otte nye anbefalinger til behandling af alt fra nyrekræft til Friedreichs ataksi. Rådet har blandt andet besluttet at anbefale Beyfortus (nirsevimab), der er en forebyggende behandling til respiratorisk syncytialvirus eller RSV. Anbefalingen gælder spædbørn, som er for tidligt fødte, og spædbørn, der er i særlig risiko for at blive syge i deres første RSV-sæson. »Vi er meget optagede af at hjælpe de børn og familier, der kan blive ramt af et...