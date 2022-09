Kræftplaner er et forbillede for løftet af psykiatrien

Imens vi stadig venter på den-10 årsplan for psykiatrien, som Socialdemokratiet gik til valg på, er forhåbningerne ikke blevet mindre. På konferencen '2 Dage for Sundheden' blev kræftplanerne fremhævet som den standard et løft af psykiatrien skal holde. Formand for Psykiatrifonden savner den langsigtede plan, der sikrer et kvalitetsløft i bredden og et opgør med smalle benchmarks og politisk stigmatisering.