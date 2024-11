Når patienter med KOL bliver indlagt med for eksempel en lungebetændelse, kan det give mening for sundhedspersonalet at spørge ind til ubehag som smerter og åndenød eller frygt og angst. Et nyt dansk studie viser i hvert fald, at netop lav livskvalitet, som især er drevet af ubehag, herunder smerter, kan have betydning for risikoen for at blive genindlagt inden for de næste én til tre mdr. Forskningen viser, at lav livskvalitet helt generelt er forbundet med større risiko for...