KOL-forværringer associeret med markant forøget kardiovaskulær risiko

Nyt dansk studie viser, at blandt personer med KOL kommer KOL-forværringer med markant forøget risiko for udvikling af blodprop eller død på grund af en kardiovaskulær event. Der er behov for at holde ekstra godt øje med KOL-patienternes kardiovaskulære risiko i perioden efter KOL-forværringer, siger overlæge.