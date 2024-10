Over 400.000 danskere lever med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), men det er måske ikke det eneste, de lider af. Det indikerer i hvert fald et nyt studie, som har fundet, at næsten to ud af tre personer med svær KOL i tillæg til deres lungesygdom også kvalificerer til en diagnose med ikke-erkendt behandlingskrævende obstruktiv søvnapnø. Obstruktiv søvnapnø og iltmangel under søvn kan have store konsekvenser for både helbredet og livskvaliteten, og derfor bør der ifølge en af forskerne bag studiet...