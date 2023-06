Der kan være godt nyt på vej til personer med KOL og type 2-inflammation. I hvert fald viser et nyt studie, at behandling med det monoklonale antistof dupilumab leder til hurtig og signifikant forbedring af symptomerne på sygdommen. Det drejede sig i studiet om både en forbedret lungefunktion, færre KOL-forværringer og forbedret livskvalitet. Dupilumab har potentialet til at have en indvirkning på de onde cyklusser af KOL-forværringer og lungefunktionsnedsættelse hos personer med KOL og type 2-inflammation i ellers optimal inhalationsbehandling...