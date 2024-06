Lægemiddel til rygestop kan redde liv, men der er behov for mere tilskud

Sundhedsstyrelsen anbefaler brugen af Decigatan til at hjælpe med at komme i mål med rygestop, og det glæder overlæge Anders Løkke fra Lungemedicin ved Vejle Sygehus. Han vil selv anbefale sine patienter at komme i behandling med lægemidlet, da det kan redde liv. Dog ærgrer han sig over, at der ikke er tilskud til behandlingen, eller at den endda gøres gratis.